Барнс: Леброна ненавидят вместо того, чтобы понять, что наблюдают за историей

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс заявил, что людям стоит понимать историческую важность Леброна Джеймса.

«Кажется, люди часто начинают ненавидеть его, вместо того, чтобы сесть, подумать и понять, что становятся свидетелями истории. Он один из лучших игроков. Его репутация говорит за себя. Иметь трипл-дабл в среднем за матч это восхитительно.

С умением Ирвинга набирать очки они были двуглавым монстром. Просто у нас был глубокий состав в этом году. Много разных парней могли играть на разных позициях и обороняться. Им не хватало глубины. Но принижать умения Леброна нельзя", — цитирует Барнса Undisputed.