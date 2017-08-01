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«Бостон» подписал контракт с Шейном Ларкином

1 августа 2017, вторник. 00:39. Баскетбол

«Бостон Селтикс» объявили о подписании контракта со свободным агентом разыгрывающим Шейном Ларкином. По политике команды условия сделки не разглашаются.

Последний сезон Ларкин провёл в Испании, где выступал за «Басконию». В чемпионате Испании 24-летний защитник провёл 37 матчей, набирая в среднем по 14,1 очка, делая 4,9 передачи и 3,1 подбора. В Евролиге на его счету 33 матча со средними показателями 12,1 очка, 5,7 передачи и 2,7 подбора.

Ранее Ларкин провёл три сезона в НБА, набирая в среднем по 5,8 очка, 3,2 передачи и 2,0 подбора за игру.

Источник: Официальный сайт "Бостон Селтикс" Сообщить об ошибке
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Бостон Селтикс Шейн Ларкин
Новости. Баскетбол
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