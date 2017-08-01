«Бостон» подписал контракт с Шейном Ларкином

«Бостон Селтикс» объявили о подписании контракта со свободным агентом разыгрывающим Шейном Ларкином. По политике команды условия сделки не разглашаются.

Последний сезон Ларкин провёл в Испании, где выступал за «Басконию». В чемпионате Испании 24-летний защитник провёл 37 матчей, набирая в среднем по 14,1 очка, делая 4,9 передачи и 3,1 подбора. В Евролиге на его счету 33 матча со средними показателями 12,1 очка, 5,7 передачи и 2,7 подбора.

Ранее Ларкин провёл три сезона в НБА, набирая в среднем по 5,8 очка, 3,2 передачи и 2,0 подбора за игру.