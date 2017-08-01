Гудумак покинул «Нижний Новгород»

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил о расставании с центровым Александром Гудумаком.



Напомним, что 24-летний баскетболист перешёл в «Нижний Новгород» прошлым летом на правах аренды, подписав однолетний контракт.



В сезоне-2016/17 Гудумак провёл 14 матчей в Единой лиге ВТБ. Он набирал по 5,6 очка, собирал по 2,5 подбора и отдавал по 0,3 передачи в среднем за игру.



В Еврокубке Александр принял участие в четырёх матчах, собирая коллекцию из 4,5 очка, 4,0 подбора и 0,5 передачи в среднем за поединок.

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