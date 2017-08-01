«Црвена Звезда» подписала контракт с Николой Радичевичем

Белградский клуб «Црвена Звезда» объявил о подписании контракта с сербским разыгрывающим Николой Радичевичем. Соглашение с игроком рассчитано на три года, сообщается на официальном сайте сербской команды.



Предыдущие пять лет Радичевич отыграл за испанскую «Севилью», в сезоне-2014/2015 он смог закрепиться в стартовом составе клуба. Радичевич выступал за юношескую и молодёжную сборные Сербии, где его средние показатели составили 12,4 очка, 2,9 подбора и 5,1 передачи. 2012 году он стал MVP турнира Альберта Швейцера, неофициального чемпионата мира среди юниоров, в котором его команда завоевала серебряные медали.