175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Црвена Звезда» подписала контракт с Николой Радичевичем

1 августа 2017, вторник. 15:23. Баскетбол

Белградский клуб «Црвена Звезда» объявил о подписании контракта с сербским разыгрывающим Николой Радичевичем. Соглашение с игроком рассчитано на три года, сообщается на официальном сайте сербской команды.

Предыдущие пять лет Радичевич отыграл за испанскую «Севилью», в сезоне-2014/2015 он смог закрепиться в стартовом составе клуба. Радичевич выступал за юношескую и молодёжную сборные Сербии, где его средние показатели составили 12,4 очка, 2,9 подбора и 5,1 передачи. 2012 году он стал MVP турнира Альберта Швейцера, неофициального чемпионата мира среди юниоров, в котором его команда завоевала серебряные медали.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
БК Црвена Звезда
Новости. Баскетбол
1 августа 2017, вторник
15:23 «Црвена Звезда» подписала контракт с Николой Радичевичем
15:09 «Филадельфия» представила игровую форму на сезон-2017/18
15:04 Столяр: все игры на ЧМ U19 были по-своему сложными
12:36 Малик Монк: я победил бы Майкла Джордана один на один
12:26 Галлинари: прошу прощения у партнёров по сборной за свою травму
12:15 Блэйк Гриффин: НБА нужно отказаться от чемпионского титула
11:54 Гудумак покинул «Нижний Новгород»
10:55 Дюрант не согласился, что Джеймс лучше него
10:53 Харден: общаюсь с Полом каждый день
09:48 Генеральный менеджер «Хьюстона» предложил отказаться от вручения награды MVP
09:27 «Индиана» отчислила Серафена
05:57 Курильчук: сборная России U19 билась только за золото и своей цели достигла
05:19 Мусина: в символическую пятёрку ЧМ U19 включила бы всех игроков сборной России
02:21 Ковалёв: есть ощущение чувства гордости за Россию, наконец одолели Америку
00:39 «Бостон» подписал контракт с Шейном Ларкином
00:08 Айверсон пропустил матч BIG3 после ночи в казино
31 июля 2017, понедельник
23:19 Барнс: Леброна ненавидят, вместо того чтобы понять, что наблюдают за историей
22:16 Мозгов пошутил над назначением Быкова в тренерский штаб сборной России
22:10 «Шарлотт» представил новую форму
20:41 С. Джексон: работаю над возвращением в НБА, выступая в BIG3
19:47 Джордан и Пиппен сыграли в баскетбол с детьми
18:15 Игроки женской сборной России U19 рассказали о своих стимулах в финале ЧМ
18:08 Уэйд: как буду играть против Батлера? Могу сфолить шесть раз за шесть минут
17:47 Кроуфорд: стану лидером «Миннесоты» на площадке и вне её
17:02 ФИБА представила видеообзор финального матча молодёжного ЧМ Россия — США
16:52 Мессина: за ошибку нужно заплатить, и сборная Италии ответит за неё
15:33 Источник: Ирвингу надоели поучения и недовольство Джеймса
14:19 «Енисей» подписал контракт с Лютычем
13:48 Зубчич, Вене, Томпсон и Бойнтон покинули «Нижний Новгород»
12:55 Воронцевич: Быкова ждёт успех, если он пойдёт по пути тренерской карьеры
12:39 Швед: Быков будет дополнительным мостиком коммуникации между игроками и тренером
12:24 «Химки» объявили о расставании с Лиходеем
11:37 Галлинари успеет восстановиться к началу тренировочного лагеря «Клипперс»
11:34 Базаревич: хотим, чтобы в сборной России существовала преемственность
11:05 Сергей Быков вошёл в тренерский штаб сборной России
10:43 Болельщики «Кливленда» начали сжигать майки Ирвинга
10:20 Терренс Джонс подпишет крупный контракт с китайским клубом
09:46 Болельщики скандировали «Уорриорз» после поражения команды сына Джеймса
09:28 Джей Ар Смит назвал высказывание Трэйси Макгрэйди о Зале славе глупым
06:51 Форвард «Химок» Лиходей может продолжить карьеру в Испании
05:55 Вадеева: перед финалом чемпионата мира U19 мама сказала мне очень важные слова
05:05 Кириленко: женская сборная России U19 проявила фантастическую волю и характер
04:35 Вадеева: мы сделали это! Мы первые!
01:49 Галлинари пропустит Евробаскет
00:30 Вадеева признана MVP чемпионата мира U19
Все новости RSS
Партнерский контент