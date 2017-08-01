Майкл Джордан: будь я даже на одной ноге, Лавар Болл не обыграл бы меня

Шестикратный чемпион НБА, пятикратный MVP регулярного чемпионата, легендарный Майкл Джордан прокомментировал высказывание Лавара Болла, отца одного из главных проспектов драфта-2017 Лонзо Болла. В частности, Болл-старший, игравший в баскетбол на уровне университета, заявил, что в лучшие дни легко бы обыграл Майкла Джордана один в один.

«Это даже не заслуживает ответа, но я отвечу, потому что вы спросили. Не думаю, что Лавар Болл смог бы меня обыграть, будь я даже одноногим», — приводит слова Джордана The Score.