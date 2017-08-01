«Автодор» подписал контракт с Робинсоном

Саратовский «Автодор» подписал соглашение с американским разыгрывающим защитником Джастином Робертсоном, сообщает APP. На протяжении четырёх сезонов Робертсон выступал за команду университета Монмут. В минувшем сезоне он набирал в среднем 19,7 очка, совершал 3,8 подбора и раздавал 4,8 передачи. Летом этого года он выставлял кандидатуру на драфт, однако не был выбран ни одной из команд.

Также в межсезонье 22-летний игрок успел выступить за «Майами Хит» в Летней лиге НБА. Сам Робертсон подписание контракта с «Автодором» прокомментировал следующим образом:

«Мечта осуществилась, когда такое случается, это кажется невероятным. Я знал, что этот день придёт». На своей странице в «твиттере» Робертсон написал: «Я профессиональный баскетболист».