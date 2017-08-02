«Голден Стэйт» официально объявил о продлении контракта с Макги

«Голден Стэйт Уорриорз» официально объявил о подписании нового контракта с центровым Джавэйлом Макги, сообщается на официальном сайте клуба. Согласно политике клуба, детали сделки не разглашаются, однако СМИ сообщают, что речь идёт о соглашении на один год, за который 29-летний центровой заработает $ 2,3 млн.

Макги был выбран «Вашингтон Уизардс» на драфте-2008 под 18-м номером. За свою карьеру помимо «Уизардс» и «Уорриорз» он защищал цвета «Денвер Наггетс», «Филадельфии Сиксерс» и «Даллас Маверикс».

В минувшем сезоне Джавэйл набирал по 6,1 очка и совершал по 3,2 подбора за 10 минут в среднем за матч в регулярном чемпионате и записывал в актив по 5,9 очка и 3 подбора за 9 минут в плей-офф.