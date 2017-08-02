Дженнингс заработает $ 2,2 млн за один сезон в китайском «Шаньси»

Разыгрывающий защитник Брэндон Дженнингс, который подписал контракт с командой Китайской баскетбольной ассоциации «Шаньси Дрэгонз», заработает за сезон-2017/18 $ 2,2 млн. Об этом на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил инсайдер ESPN Марк Спирс.



Минувший регулярный чемпионат Дженнингс начинал в составе «Нью-Йорк Никс». По ходу сезона разыгрывающий перешёл в «Вашингтон Уизардс». В столичном клубе 27-летний баскетболист успел провести 23 поединка, набирая по 3,5 очка и отдавая по 4,7 передачи в среднем за игру. В плей-офф средняя статистика Брэндона за 13 матчей составила 2,8 очка и 1,8 передачи.

Дженнингс продолжит карьеру в Китае