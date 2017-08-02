Портис: Рондо – лучший одноклубник, который у меня был в НБА

Форвард «Чикаго Буллз» Бобби Портис во время общения с болельщиками в социальной сети «Твиттер» сказал, что разыгрывающий Рэджон Рондо был его лучшим партнёром по команде с момента попадания в НБА.



«Лучший одноклубник, который у меня был в НБА? Рэджон Рондо», – написал Портис.



Напомним, что в этом межсезонье Рондо подписал однолетний контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс». За следующий год 31-летний баскетболист заработает $ 3,3 млн.



В сезоне-2016/17 Рэджон выступал за «Чикаго», приняв участие в 69 матчах регулярного чемпионата. Разыгрывающий проводил на площадке по 26,7 минуты, набирал по 7,8 очка, отдавал по 6,7 передачи, собирал по 5,1 подбора и совершал по 1,4 перехвата в среднем за игру.

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