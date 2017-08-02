Джордан: я лучше Брайанта, а Коби лучше Джеймса

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан заявил, что ставит бывшую звезду лиги Коби Брайанта выше лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.

«Поставил бы я Леброна выше Коби, если говорить о лучших игроках всех времён? Пять больше трёх, Коби выиграл пять титулов, а Леброн — три.

Считаю ли себя лучше Коби? Он мне — как младший брат, поэтому считаю, что я лучше", — приводит слова Джордана Bay Area.

Отметим, что у Брайанта один приз MVP при пяти титулах чемпиона, а у Джеймса — четыре звания MVP, но три победы в чемпионате. Джордан пять раз становился MVP и завоевал шесть титулов.