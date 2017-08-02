«Автодор» объявил о подписании с Робинсоном контракта по схеме «1+1»

«Автодор» официально объявил о переходе американского разыгрывающего защитника Джастина Робинсона. Контракт с новичком рассчитан по схеме «1+1».



На протяжении четырёх сезонов Робинсон выступал за команду университета Монмут. В минувшем сезоне он набирал в среднем 19,7 очка, совершал 3,8 подбора и раздавал 4,8 передачи. Летом этого года он выставлял кандидатуру на драфт, однако не был выбран ни одной из команд.



«Робинсон – талантливый баскетболист, обладающий броском и умной передачей. Совсем недавно 22-летний плеймейкер хорошо зарекомендовал себя в Летней лиге НБА. Надеемся, что по своему потенциалу Робинсон сумеет стать для нас лучшей версией Адамса, уехавшего в Евролигу. Подписываем двухлетний контракт с прицелом на то, что в «Автодоре» нам удастся не только развить, но и сохранить его лучшие качества», — сказал президент саратовского клуба Владимир Родионов.