Дэвис: надеюсь научиться играть с Казинсом, как Йокич с Нуркичем в «Денвере»

Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис рассказал, что вместе с центровым Демаркусом Казинсом работает под руководством тренера «Денвер Наггетс» Криса Финча.

Дэвис рассчитывает наладить с Казинсом такую же «химию», как у Юсуфа Нуркича и Николы Йокича в «Наггетс».

«Я знаю, про нас говорили, что мы можем быть как Йокич и Нуркич и работать так же, как они в „Денвере“. Их атака идёт через этих двух больших парней с высокими навыками. Мы надеемся, что он научит этому нас с Демаркусом», — приводит слова Дэвиса Advocate.