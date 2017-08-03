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Скола не исключил, что Джинобили сыграет за сборную Аргентины на ОИ-2020

3 августа 2017, четверг. 21:59 Баскетбол

Бывший форвард сборной Аргентины и победитель Олимпийских игр в её составе Луис Скола сказал, что не исключает участия защитника Ману Джинобили и на Олимпиаде-2020.

«Ну что, Ману, увидимся в Токио-2020? К тому времени ты будешь, вероятно, стар для этого, но что-то мне подсказывает, что ты удивишь всех. И это будет уже не в первый раз», — приводит слова Сколы The Score.

Отметим, что Луис Скола и Ману Джинобили становились победителями Олимпийский игр в 2004 году и завоёвывали бронзу Олимпиады-2008. Всего 40-летний Джинобили принимал участие в четырёх Олимпиадах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Аргентины — Баскетбол Луис Скола Ману Джинобили
Новости. Баскетбол
3 августа 2017, четверг
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