Скола не исключил, что Джинобили сыграет за сборную Аргентины на ОИ-2020

Бывший форвард сборной Аргентины и победитель Олимпийских игр в её составе Луис Скола сказал, что не исключает участия защитника Ману Джинобили и на Олимпиаде-2020.

«Ну что, Ману, увидимся в Токио-2020? К тому времени ты будешь, вероятно, стар для этого, но что-то мне подсказывает, что ты удивишь всех. И это будет уже не в первый раз», — приводит слова Сколы The Score.

Отметим, что Луис Скола и Ману Джинобили становились победителями Олимпийский игр в 2004 году и завоёвывали бронзу Олимпиады-2008. Всего 40-летний Джинобили принимал участие в четырёх Олимпиадах.