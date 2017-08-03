«Парма» узнала соперника в квалификационном раунде Кубка Европы ФИБА

Сегодня, 3 августа, в Мюнхене состоялась жеребьёвка квалификационных раундов Кубка Европы ФИБА. Впервые в этом турнире примет участие пермский клуб «Парма». Команда начнёт отбор в основную сетку с первого раунда квалификации.

На этой стадии соперником российского коллектива станет македонский клуб «Работнички». Матчи первого квалификационного раунда состоятся 20 и 27 сентября. В случае успешного противостояния с балканской командой во втором раунде «Парме» будет противостоять французский «Ле-Портель», сообщает официальный сайт ФИБА.