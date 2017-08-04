Новицки и Порзингис вместе поработали над трёхочковыми бросками

Форварды «Даллас Маверикс» Дирк Новицки и «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис провели совместную тренировку, на которой отрабатывали броски из-за дуги. На видеоролике, размещённом на официальной странице НБА в «Твиттере», видно, что немец и латвиец поочередно выполняли трёхочковые и не промахивались.

Отметим, что Новицки занимает 14-е место в списке лидеров НБА по трёхочковым броскам за всю историю. После завершения минувшего сезона на его счету 1780 точных попаданий.

Возможность потренироваться вместе Новицки и Порзингису представилась в связи с предстоящим матчем NBA Africa Game, который 5 августа состоится в Йоханнесбурге (ЮАР).

Видео тренировки Порзингиса и Новицки можно посмотреть на официальной странице НБА в "Твиттере".