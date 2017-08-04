Огастин подписал контракт с «Уникахой»

Экс-центровой ЦСКА Джеймс Огастин продолжит карьеру в Испании. Баскетболист заключил соглашение с «Уникахой». Контракт американца рассчитан на один год, сообщает Eurohoops. По информации инсайдера Дэвида Пика, зарплата игрока составит $ 550000.

Огастин уже имеет опыт выступлений в Испании. Ранее он защищал цвета «Гран Канарии», «Валенсии» и «Мурсии».

Минувший сезон Огастин провёл в составе московского ЦСКА. Центровой принял участие в 31 матче Единой лиги ВТБ, набирая по 6,7 очка и совершая по 4,4 подбора в среднем за игру. В Евролиге в активе Огастина 34 матча, в которых он набирал в среднем по 6,0 очка и совершал по 4,5 подбора.