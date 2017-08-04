Совет управляющих НБА утвердил переезд «Детройта» на «Литтл Сизарс Арену»

Как сообщает издание ESPN, совет управляющих НБА единогласно проголосовал за переезд «Детройт Пистонс» на «Литтл Сизарс Арену», расположенную в центре города.



C 1988 по 2017 год «Детройт» выступал в «Пэлас оф Оберн-Хиллс».



«Пистонс» будут делить новый стадион с клубом НХЛ «Детройт Ред Уингз», который ранее проводил игры на «Джо Луис Арене».



Постройка «Литтл Сизарс Арены» заняла три года. На строительство было потрачено $ 862,9 млн. Новая арена способна вместить 21 тыс. человек во время баскетбольных матчей.

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