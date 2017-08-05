НБА представила топ-10 блок-шотов в сезоне-2016/17

НБА представила видео, посвящённое десяти лучшим блок-шотам в сезоне-2016/17. В их число вошли блоки в исполнении лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, форвардов «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, Кевина Дюранта и Андре Игуодалы, центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, центрового «Бруклин Нетс» Брука Лопеса, форварда «Нью-Йорк Никс» Кристапса Порзингиса, центрового «Майами Хит» Хассана Уайтсайда, а также игроков «Сан-Антонио Спёрс» Кавая Леонарда и Ману Джинобили.



Видео доступно на официальном канале НБА в Youtube.