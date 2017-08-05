Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл впечатлил одноклубников отношением к работе и скромностью. Об этом сообщил журналист Spectrum SportsNet Крис Мартин Палмер на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



«Игроки «Лейкерс» впечатлены трудовой этикой Лонзо Болла и его скромностью. Один из них сказал мне, что он является игроком, с которым хочется быть рядом», – написал Палмер.



Напомним, что Болл, выбранный под вторым номером на драфте-2017, стал MVP Летней лиги НБА.

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