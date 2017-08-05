Нелюбов: готов к внутрикомандной конкуренции в «Локо»

Российский центровой Иван Нелюбов прокомментировал подписание контракта с ПБК «Локомотив-Кубань».



«Переход в «Локомотив» — это большой вызов, ведь от клуба всегда высокие ожидания, а внутри команды серьёзная конкуренция. Но я готов принять этот вызов и буду делать всё, что в моих силах, чтобы помочь «Локо» и порадовать краснодарских болельщиков. С нетерпением жду нового сезона и новых побед!» — приводит слова Нелюбова официальный сайт «Локомотива-Кубань».



В прошлом сезоне центровой играл за пермскую «Парму».