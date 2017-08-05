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Нелюбов: готов к внутрикомандной конкуренции в «Локо»

5 августа 2017, суббота. 14:54 Баскетбол

Российский центровой Иван Нелюбов прокомментировал подписание контракта с ПБК «Локомотив-Кубань».

«Переход в «Локомотив» — это большой вызов, ведь от клуба всегда высокие ожидания, а внутри команды серьёзная конкуренция. Но я готов принять этот вызов и буду делать всё, что в моих силах, чтобы помочь «Локо» и порадовать краснодарских болельщиков. С нетерпением жду нового сезона и новых побед!» — приводит слова Нелюбова официальный сайт «Локомотива-Кубань».

В прошлом сезоне центровой играл за пермскую «Парму».

Источник: Официальный сайт ПБК "Локомотив-Кубань" Сообщить об ошибке
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ПБК Локомотив-Кубань
Новости. Баскетбол
5 августа 2017, суббота
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