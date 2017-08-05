Сборная мира обыграла сборную Африки в матче NBA Africa Game

Сегодня, 5 августа, в Йоханнесбурге (ЮАР) состоялся выставочный матч NBA Africa Game, в рамках которого сошлись сборная мира и сборная Африки.

Победу со счётом 108:97 завоевала сборная мира. Самым результативным игроком матча стал Виктор Оладипо (28 очков), представлявший сборную Африки. В составе победителей 15 очков на счету Джейлена Брауна.

NBA Africa Game

Сборная Мира — Сборная Африки 108:97 (33:19, 17:28, 27:30, 31:20)

Сборная мира: Лоури (13+7 подборов+5 передач), Ли (13), Казинс (11+10 подборов), Уокер (10), Новицки (3) — старт; Браун (15), Драммонд (14+13 подборов), Порзингис (14+8 подборов), Макколлум (8), Холлис-Джефферсон (7)

Сборная Африки: Оладипо (28+9 подборов+5 передач), Мудиай (22+8 подборов+ 9 передач), Капела (10+11 подборов), Сефолоша (8+7 подборов), Ибака (7) — старт; Шрёдер (13), Бийомбо (5), Мба а Муте (4), Дьенг (0), Межри (0).