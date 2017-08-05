НБА представила лучшие моменты матча NBA Africa Game

Сегодня, 5 августа в Йоханнесбурге состоялся выставочный матч NBA Africa Game между сборной мира и сборной Африки. Победу в нём праздновала первая команда (108:97). Самым результативным в её составе стал третий номер драфта-2016, защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун, набравший 15 очков.

В сборной Африки 28 очков, 9 подборов и 5 передач в активе защитника «Индианы Пэйсерс» Виктора Оладипо, получившего титул MVP матча.

По завершении матча на официальном YouTube-канале НБА было представлено видео с его лучшими моментами.

Ролик можно посмотреть на странице НБА в YouTube.