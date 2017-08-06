Сильвер хочет, чтобы тренеры не совмещали работу с функциями генменеджеров

Комиссионер НБА Адам Сильвер выразил озабоченность владельцам клубов из-за увеличения числа главных тренеров, которые также выполняют функции генеральных менеджеров.



Напомним, что недавно наставник «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс был отстранён от работы в офисе клуба.



На данный момент в число главных тренеров, которые принимают непосредственное участие в комплектовании команды, входят Грег Попович («Сан-Антонио Спёрс»), Стэн ван Ганди («Детройт Пистонс») и Том Тибодо («Миннесота Тимбервулвз»).

Риверс потерял должность президента «Клипперс» по баскетбольным операциям