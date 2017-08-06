Стивен и Сет Карри приняли участие в выставочном матче в Южной Корее

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри и его брат Сет, представляющий «Даллас Маверикс», приняли участие в выставочном поединке в Южной Корее.



Братья Карри играли против большего числа оппонентов. Кроме того, в команде соперника присутствовали огромные надувные фигуры, выполняющие оборонные функции.



Победа досталась Стивену и Сету. Ключевым моментом матча стало попадание лидера «Голден Стэйт» с середины площадки, которое принесло его команде пять очков.



Видео доступно на официальном канале MBC Еntertainment в YouTube.