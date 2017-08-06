175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дрэймонд Грин сделал сюрприз фанату из Великобритании

6 августа 2017, воскресенье. 12:03 Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин устроил сюрприз для 14-летнего болельщика из Великобритании Патрика Моррисона.

Во время интервью британскому телеканалу BT Sport Патрик рассказал, почему Грин является его любимым игроком НБА. В этот момент Дрэймонд подошёл к болельщику и подарил ему свою игровую майку с автографом.

Напомним, что Грин получил награду лучшему игроку оборонительного плана в сезоне-2016/17. Кроме того, форвард вместе с «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Дрэймонд Грин
Новости. Баскетбол
6 августа 2017, воскресенье
12:34 Люк Уолтон: через два-три года «Лейкерс» станут очень хорошей командой
12:03 Дрэймонд Грин сделал сюрприз фанату из Великобритании
11:41 Скотт Брукс: Маинми много работает и с нетерпением ждёт возвращения на паркет
11:08 Стивен и Сет Карри приняли участие в выставочном матче в Южной Корее
10:37 Казинс: сейчас я, вероятно, чувствую себя лучше, чем когда-либо в своей карьере
10:37 Сильвер хочет, чтобы тренеры не совмещали работу с функциями генменеджеров
10:07 Быков: нельзя убить в себе игрока по щелчку пальца
00:37 Порзингис: сложно говорить об ожиданиях от сезона, в Нью-Йорке всё поменялось
5 августа 2017, суббота
23:39 Порзингис: постоянно задаю вопросы Новицки
22:18 НБА представила лучшие моменты матча NBA Africa Game
21:51 «Клипперс» подписал двусторонний контракт с Джамилем Уилсоном
21:31 Оладипо признан MVP матча между сборной мира и сборной Африки
20:38 Сборная мира обыграла сборную Африки в матче NBA Africa Game
19:31 Перед подписанием контракта с «Филадельфией» Редик отказал «Хьюстону»
18:30 Мозгов: за последние 4 года у сборной России сейчас сильнейший состав
17:54 Тьерри Анри забил ногой мяч в баскетбольное кольцо с середины площадки
16:44 Фёдор Ключников останется в «Автодоре»
16:37 «Химки» объявили о перестановках в тренерском штабе
14:54 Нелюбов: готов к внутрикомандной конкуренции в «Локо»
14:53 Обрадович: Нелюбов усилит «Локо» при игре в «краске»
14:52 «Локомотив-Кубань» подписал контракт с центровым Иваном Нелюбовым
14:34 «Панатинаикос» продлил контракт с Келвином Риверсом
13:14 «Лейкерс» подписали контракт с Вандером Блю
12:42 Кантер: не могу повлиять на слухи о моём обмене
12:15 Игроки «Лейкерс» впечатлены трудовой этикой Лонзо Болла
11:39 НБА представила топ-10 дальних бросков в сезоне-2016/17
11:30 «Детройт» проявляет интерес к Ирвингу
11:02 Зарплата Дока Риверса останется прежней
10:51 НБА представила топ-10 блок-шотов в сезоне-2016/17
10:35 Уолл: на месте Ирвинга я бы остался в «Кливленде»
10:18 Оукли на протяжении года не сможет посещать арену «Нью-Йорка»
01:02 Риверс потерял должность президента «Клипперс» по баскетбольным операциям
00:12 «Финикс» готов расстаться с Бледсо, Бендером и драфт-пиком в обмен на Ирвинга
4 августа 2017, пятница
23:04 Фридзон: сборная России должна молиться на Мозгова
22:34 Базаревич: сборная пока далека от той игры, которую показывала в прошлом году
21:56 Уолл: хочу остаться в «Вашингтоне» до конца карьеры и выиграть титул
21:21 Бэббитт достиг соглашения с «Атлантой»
20:42 «Сан-Антонио» официально объявил о новом контракте с Миллзом
20:17 Гарбахоса: нынешняя сборная Испании не хуже, чем команды СССР или Югославии
19:12 Энтони: у меня был отличный разговор с генеральным менеджером «Нью-Йорка»
19:03 18 очков Фридзона и дабл-дабл Воронцевича помогли России победить Финляндию
17:46 Сербский защитник Недович может пропустить Евробаскет
16:40 Капитан сборной Украины Фесенко пропустит Евробаскет-2017
15:41 Новицки: надеюсь, «Даллас» договорится с Ноэлем
14:31 Джордан: Леонард — лучший двусторонний игрок НБА на данный момент
Все новости RSS
Партнерский контент