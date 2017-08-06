Дрэймонд Грин сделал сюрприз фанату из Великобритании

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин устроил сюрприз для 14-летнего болельщика из Великобритании Патрика Моррисона.



Во время интервью британскому телеканалу BT Sport Патрик рассказал, почему Грин является его любимым игроком НБА. В этот момент Дрэймонд подошёл к болельщику и подарил ему свою игровую майку с автографом.



Напомним, что Грин получил награду лучшему игроку оборонительного плана в сезоне-2016/17. Кроме того, форвард вместе с «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.