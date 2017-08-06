Воронцевич: Быков сейчас старается соединять сборников и тренерскую мысль

Форвард ЦСКА и сборной России Андрей Воронцевич прокомментировал дебют Сергея Быкова в качестве ассистента главного тренера национальной команды в матче со сборной Финляндии (91:75) в рамках турнира на Кубок Кондрашина и Белова.



«Мы все поздравили Серёжу, теперь делаю это ещё раз персонально. Это первая его победа, пусть и в товарищеском матче. Тренерскую карьеру всегда хорошо начинать с успеха. Тренер Сергей Владимирович Быков сейчас старается соединять сборников и тренерскую мысль, потому что менталитет игрока у него остался. Хочется пожелать ему удачи в его тренерской карьере, абсолютно не сомневаюсь, что у Сергея Владимировича большое тренерское будущее», — цитирует Воронцевича «Советский спорт».