А. Томас: должен быть готов к началу тренировочного лагеря

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас рассчитывает восстановиться к началу тренировочного лагеря. Томас травмировал бедро в плей-офф прошлого сезона.

«С бедром всё отлично. Восстановление идёт хорошо. Процесс этот долог, но ситуация улучшается, а это самое главное.

Я отдыхаю с момента травмы. Таким был наш план с тех пор, как сезон для меня закончился. Отдыхать и смотреть, как бедро отреагирует. Оно реагирует хорошо. Я должен быть готов к началу тренировочного лагеря", — приводит слова Томаса Boston Herald.