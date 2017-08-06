Порзингис: хотел бы иметь карьеру как у Новицки

Мощный форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис надеется провести карьеру, подобную карьере форварда «Даллас Маверикс» Дирка Новицки.

«Глядя на парней вроде него, понимаешь, что так можно играть. Это придаёт мне уверенности. Буду наблюдать, как он продолжает выступать в лиге, продолжает набирать очки и делать своё дело. Хотел бы я провести такую карьеру», — приводит слова латвийского баскетболиста Eurohoops.

Новицки был признан MVP НБА в сезоне-2006/07, завоевал один чемпионский титул и 13 раз принимал участие в Матче звёзд.