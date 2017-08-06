Скариоло: состав сборной Испании на Евробаскет ещё не утверждён

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло ещё не определился с заявкой команды на Евробаскет-2017.

«На данный момент окончательный состав команды не утверждён. Как минимум одно место вызывает у нас сомнения, и мы хотим разобраться с этим без спешки.

Нам нужно компенсировать отсутствие важных игроков в обороне. Самая насущная задача — создать тактическую структуру игровой системы. Мы играем одинаково уже восемь-девять лет, но Марк Газоль вернулся после двух лет отсутствия, и он один из самых важных игроков на турнире. И он сильно отличается от того игрока, который приезжал в прошлый раз", — цитирует Скариоло Eurohoops.