Мозгов: очень важно, чтобы Швед поехал на Евробаскет

Центровой сборной России и «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов рассказал о значимости для национальной команды защитника «Химок» Алексея Шведа и лидера «Зенита» Сергея Карасёва.



«Важно ли присутствие в команде Алексея Шведа? Очень. Любой команде нужен такой игрок, как Швед. Во-первых, он хорошо понимает командный баскетбол. Во-вторых, он способен обострить, создать момент для партнёра и практически в одиночку решить исход любого матча. Надеюсь, что Швед будет одним из лучших игроков Евробаскета.



Жаль, что Серёга получил травму и пропустит турнир. Безусловно, это потеря для сборной. Желаю ему скорейшего выздоровления. Ему всего 23 года, уверен, что у него ещё будет возможность сыграть на крупном турнире», – приводят слова Мозгова «Известия».

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