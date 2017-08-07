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Режиссёр «Космического джема 2»: время для сиквела ещё не пришло

7 августа 2017, понедельник. 11:16 Баскетбол

Режиссёр «Космического джема 2» Джастин Лин признался, что баскетбольным болельщикам не стоит ждать выхода сиквела в ближайшее время.

«Представители Warner Brothers меня подгоняют. Они говорят: «Вперёд, давай сделаем это». Но я отвечаю, что время ещё не пришло.

Главная проблема заключается в том, что часть ролей исполняют профессиональные спортсмены, так что рабочий график становится очень жёстким. Я действительно хочу развить этот жанр, но вам придётся подождать. Для меня это большой вызов, ведь первый фильм вышел двадцать лет назад. Мы не перестаём работать. С каждым днём мы становимся ближе к нашей цели.

Леброн всё ещё является профессиональным баскетболистом. Он не закончил карьеру. Когда студия снимала первую часть, Майкл Джордан ушёл из баскетбола. Вы должны испытывать страсть, чтобы создать действительно хороший фильм. И когда вы будете готовы, вы это сделаете», – приводит слова Лина The Score.

Источник: The Score Сообщить об ошибке
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Теги
Леброн Джеймс Майкл Джордан
Новости. Баскетбол
7 августа 2017, понедельник
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