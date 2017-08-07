Д. Батлер сохранил хорошие отношения с Уэйдом, несмотря на уход из «Чикаго»

Защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд сохранил отличные отношения с форвардом Джимми Батлером, несмотря на его уход из клуба этим летом. Батлер посетил детский баскетбольный лагерь в Нью-Леноксе, который организует Уэйд.

«Хочу поблагодарить своего брата Джимми Батлера за то, что он сдержал своё слово и приехал ко мне в лагерь в Нью-Ленокс. В этом лагере больше 500 детей со всего мира. И никакие слухи и обмены не смогли разрушить нашу связь. Спасибо ещё раз», — написал Уэйд в «Инстаграме».

Летом «Чикаго» обменял Батлера в «Миннесоту Тимбервулвз».