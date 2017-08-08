Новицки: надеюсь отработать контракт с «Далласом» до конца

Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки поделился планами на будущее, признавшись, что хочет полностью отработать контракт с клубом. Его слова приводит The Undefeated.



«Я подписал двухлетний контракт и надеюсь, что смогу отыграть оба сезона. В прошлом розыгрыше из-за травмы ахилла мне пришлось пропустить почти два месяца. Это было непросто. Хотелось бы, чтобы в следующем чемпионате с точки зрения травм все прошло лучше, и тогда, возможно, я и проведу второй сезон целиком. Посмотрим, как всё будет складываться в предстоящем сезоне. Посмотрим, как будет чувствовать себя мой организм», – сказал 39-летний Новицки.

В нынешнем межсезонье Новицки продлил контракт с техасским клубом на два года.