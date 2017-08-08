«Баскония» проявляет интерес к экс-игроку «Клипперс» и «Орландо» Уилкоксу

Испанская «Баскония» проявляет интерес к бывшему защитнику «Клиппперс» и «Орландо» Си Джею Уилкоксу. Об этом в своём «твиттере» сообщил израильский инсайдер Дэвид Пик со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



Уилкокс был выбран под общим 28 номером на драфте-2014 клубом «Клипперс», за который отыграл лишь в трёх матчах, после чего отправился в лигу развития, где поиграл за такие команды, как «Форт Уэйн Мэд Антс», «Бакерсфилд Джем» и «Кантон Чардж». В 2016 году Уилкокс был обменян в «Орландо», за который в минувшем сезоне сыграл в 22 матчах.