Кириленко: даже без Карасёва у сборной России очень боевой состав

Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что сборная России способна прервать свою неудачную серию на чемпионатах Европы.



«Евробаскет – непредсказуемый турнир. Тут собрано 8-10 команд, которые в любой день могут обыграть друг друга. Поэтому судьба трофея решается всего в одном матче, у команд нет права на осечку. На мой взгляд, даже несмотря на потерю Карасёва, у нас очень боевой состав, способный на многое. Что будет считаться удачным выступлением? Я думаю, что это выход в полуфинал. Надеюсь, ребята покажут своё мастерство в решающие моменты», – приводят слова Кириленко «Известия».



Напомним, что на Евробаскете-2015 сборная России не смогла выйти в плей-офф и заняла только 17-е место.

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