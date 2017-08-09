Лапровиттола: мне нужен был клуб, в котором я буду играть важную роль

Аргентинский защитник Николас Лапровиттола рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Зените».



«Не буду врать, предложение «Зенита» было очень выгодным. Конечно, я хотел бы играть в Евролиге. Думаю, я мог бы лучше выступить за «Басконию», но сейчас все мои мысли сосредоточены на команде, которая давно меня интересовала. Мне был нужен клуб, в котором я буду играть важную роль», – приводит слова Лапровиттолы La Nación.



Сезон-2016/17 Николас начинал в «Сан-Антонио Спёрс», а в январе перешёл в «Басконию». В 14 матчах Евролиги он набирал по 2,7 очка и собирал по 0,9 подбора в среднем за игру.

«Зенит» проведёт предсезонные сборы в Сербии и Турции и сыграет в двух турнирах