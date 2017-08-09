«Денвер» представил форму на сезон-2017/18

«Денвер Наггетс» представил два комплекта игровой формы на предстоящий сезон. В новом чемпионате команда из штата Колорадо будет выступать в синем и белом комплектах.



Стоит отметить, что в этом году «Наггетс» исполнилось 50 лет. «Денвер» ни разу не становился чемпионом НБА. По итогам минувшего регулярного чемпионата клуб занял 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. Последний раз «Наггетс» выходили в плей-офф в сезоне-2012/13.



Фото доступно на официальной странице «Денвера» в «Инстаграме».