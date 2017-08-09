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«Денвер» представил форму на сезон-2017/18

9 августа 2017, среда. 11:48 Баскетбол

«Денвер Наггетс» представил два комплекта игровой формы на предстоящий сезон. В новом чемпионате команда из штата Колорадо будет выступать в синем и белом комплектах.

Стоит отметить, что в этом году «Наггетс» исполнилось 50 лет. «Денвер» ни разу не становился чемпионом НБА. По итогам минувшего регулярного чемпионата клуб занял 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. Последний раз «Наггетс» выходили в плей-офф в сезоне-2012/13.

Фото доступно на официальной странице «Денвера» в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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