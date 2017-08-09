«Партизан» подписал контракт с сербским защитником Аранитовичем

Белградский «Партизан» объявил о подписании контракта с 19-летним защитником Александаром Аранитовичем. Соглашение с игроком рассчитано на три года, сообщается на официальном сайте Еврокубка.



Аранитович перешёл в «Партизан» из клуба «Црвена Звезда», где начал свою профессиональную карьеру, дебютировав в сезоне-2014/15 в чемпионате Сербии. В феврале 2016 года он получил травму колена в одном из матчей белградской «Мега Ликс», за которую выступал на правах аренды.



В 2013 году, выступая в составе молодёжной сборной Сербии U-16, Аранитович стал серебряным призёром чемпионата Европы.