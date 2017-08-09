Рубио: Испания подходит к Евробаскету с большой уверенностью

Разыгрывающий защитник сборной Испании Рики Рубио рассказал, с каким настроем его команда подходит к Евробаскету-2017. Недавно испанцы обыграли команду Туниса в контрольном матче.



«Мы очень хорошо провели тренировочную неделю в Мадриде. Поединок с Тунисом был первым за последние два месяца, и неважно, сколько ты тренируешься, — ощущения во время игры совсем другие. Подходим к Евробаскету с большой уверенностью. В команде есть новые ребята, и потребуется немного времени, чтобы сыграться», — приводит слова Рубио Mundo Deportivo.



Евробаскет-2017 стартует 31 августа.