НБА представила 10 лучших моментов Айзеи Томаса в сезоне-2016/17

НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам разыгрывающего защитника «Бостон Селтикс» Айзеи Томаса в сезоне-2016/17. В их число вошли эффектные передачи на форварда Келли Олиника, защитника Эйвери Брэдли и форварда Джея Краудера, роскошные проходы в матчах с «Миннесотой Тимбервулвз», «Чикаго Буллз» и «Ютой Джаз», а также победный бросок в поединке с «Атлантой Хоукс».

А.Томас: уверен, что получу максимальный контракт

В минувшем регулярном чемпионате Томас проводил на паркете в среднем по 33,8 минуты, собирая коллекцию из 28,9 очка, 5,9 передачи и 2,7 подбора. В плей-офф 28-летний разыгрывающий набирал по 23,3 очка, отдавал по 6,7 передачи и собирал по 3,1 подбора в среднем за 34,7 минуты.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.