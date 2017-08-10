«Филадельфия» и «Нью-Йорк» могут встретиться на Рождество

По информации журналиста Sportsradio 94WIP Спайка Эскина, «Филадельфия Сиксерс» и «Нью-Йорк Никс» проведут рождественский матч в «Мэдисон Сквер Гарден».



В прошлом сезоне «Никс» на Рождество сыграли дома против «Бостон Селтикс». Кроме того, «Голден Стэйт Уорриорз» в гостях противостояли «Кливленд Кавальерс», «Чикаго Буллз» и «Сан-Антонио Спёрс» встретились в Техасе, «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз», а «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» провели встречу в «Стэйплс-центре».

Оукли: мне будет нетрудно держаться подальше от арены «Нью-Йорка»