Ирвинг не разговаривал с игроками «Кливленда» по ходу плей-офф

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг несколько дней не разговаривал с одноклубниками по ходу прошедшего плей-офф. Ирвинг не говорил ни с кем на тренировках между первым и вторым раундами плей-офф, сообщает обозреватель ESPN Дэйв Макменамин.

Летом стало известно, что Ирвинг попросил руководство «Кливленда» об обмене. На данный момент сделка ещё не состоялась. Сам Ирвинг публично не комментировал слухи о своём обмене. Ранее сообщалось, что защитник также не разговаривает с представителями клуба.