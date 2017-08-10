«Олимпиакос» и Спанулис выразили поддержку Льюлю

Греческий «Олимпиакос» и лидер клуба Вассилис Спанулис выразили поддержку защитнику мадридского «Реала» Серхио Льюлю. В товарищеском матче сборной Испании с командой Бельгии Льюль порвал переднюю крестообразную связку правого колена и выбыл на срок около семи месяцев.

«Тяжёлые моменты для сильных людей. С нетерпением жду твоего возвращения на площадку», — написал Спанулис в посвящённом Льюлю посте в «инстаграме».

«Жизнь бывает жёсткой, Серхио, как и ты. Мы хотим, чтобы против нас играли лучшие, и ты один из них. Поправляйся скорее», — гласит запись в «твиттере» «Олимпиакоса.

Посты доступны в "инстаграме" Спанулиса и "твиттере" «Олимпиакоса».