Дюрант: Уэстбрук, Джордж и Адамс станут «Большим трио»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант выразил мнение, что в «Оклахома-Сити Тандер» сформируется новое «Большое трио», в которое войдут Расселл Уэстбрук, Пол Джордж и Стивен Адамс. Его слова приводит The Athletic.

«Уэстбрук, Джордж и Адамс станут новым «Большим трио». Если они будут поддерживать друг друга, то станут отличной командой. Я фанат игры. Я понимаю, получится что-то или нет, и мне кажется, что это будет очень хорошая связка. Конечно, „Голден Стэйт“ и другим командам лиги это не понравится. Но, как фанату игры, мне не терпится увидеть, как они сработаются», – сказал Дюрант.

Джордж присоединился к «Оклахома-Сити» нынешним летом. До этого он выступал в составе «Индиана Пэйсерс».