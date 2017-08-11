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Дюрант: я умный парень и отказался от денег, чтобы сохранить состав «Уорриорз»

11 августа 2017, пятница. 11:48 Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант выразил готовность поступиться частью зарплаты в пользу одноклубников, чтобы сохранить нынешний состав команды. Его слова приводит The Athletic.

«Я умный парень и хочу сохранить жизнь своей команде. Посмотрите на Андре Игуодалу, Шона Ливингстона и Стефа Карри – каждый из них должен зарабатывать столько, сколько заслуживает. Им недоплачивали, и я понимал, что рано или поздно они захотят получить то, чего они достойны. Поэтому я отступил, с тем чтобы деньги попали туда, куда и должны.

Я хотел сохранить команду и подумал, что это поможет владельцам переподписать всех парней. К тому же это мои деньги. Это моё решение. И я могу делать всё, что мне, чёрт возьми, вздумается», – сказал Дюрант.

В минувшем сезоне «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс». Дюрант был признан MVP решающей серии сезона.

Источник: The Athletic Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Андре Игуодала Кевин Дюрант Стивен Карри Шон Ливингстон
Новости. Баскетбол
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