Дюрант: я умный парень и отказался от денег, чтобы сохранить состав «Уорриорз»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант выразил готовность поступиться частью зарплаты в пользу одноклубников, чтобы сохранить нынешний состав команды. Его слова приводит The Athletic.

«Я умный парень и хочу сохранить жизнь своей команде. Посмотрите на Андре Игуодалу, Шона Ливингстона и Стефа Карри – каждый из них должен зарабатывать столько, сколько заслуживает. Им недоплачивали, и я понимал, что рано или поздно они захотят получить то, чего они достойны. Поэтому я отступил, с тем чтобы деньги попали туда, куда и должны.



Я хотел сохранить команду и подумал, что это поможет владельцам переподписать всех парней. К тому же это мои деньги. Это моё решение. И я могу делать всё, что мне, чёрт возьми, вздумается», – сказал Дюрант.

В минувшем сезоне «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс». Дюрант был признан MVP решающей серии сезона.