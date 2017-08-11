«Автодор» подписал двухлетний контракт с Ирвином Моррисом

«Автодор» подписал контракт с 23-летним американским форвардом Ирвином Моррисом. Об этом сообщается на сайте саратовского клуба.



Американец подписал с «Автодором» двухлетнее соглашение по схеме «1+1». Контракт предусматривает двухмесячный испытательный срок. Моррис прибудет в Саратов на следующей неделе.

Минувший сезон Моррис провёл в Ливане, выступая за команду «Тадамон», его средние показатели составили 23,2 очка, 4,3 подбора, 3,5 передачи и 1,5 перехвата за игру.

«Я очень благодарен и рад присоединиться к команде «Автодор». С нетерпением жду встречи с партнёрами по команде, что позволит подняться на новый уровень и принести успех болельщикам и команде», – сказал Моррис.