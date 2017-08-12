Уонамэйкер ведёт переговоры с «Оклахомой»

Американский разыгрывающий Брэдли Уонамэйкер ведёт переговоры с клубом НБА «Оклахома Сити-Тандер», сообщает Sportando.



В услугах американца также заинтересован действующий чемпион Евролиги «Фенербахче», однако Уонамэйкер имеет действующий контракт с «Дарушшафакой», которая и будет принимать решение относительно его будущего.



В «Дарушшафаку» Уонамэйкер перешёл в 2016 году из немецкой команды «Бамберг». Его средние показатели в Евролиге в минувшем сезоне составили 16,7 очка, 3,1 подбора и 4,6 передачи за игру.