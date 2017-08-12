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Дюрант: хейтеры мечтали, чтобы «Голден Стэйт» развалили деньги

12 августа 2017, суббота. 10:20 Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал своё решение пойти на финансовые уступки, чтобы сохранить чемпионский состав команды на новый сезон. Его слова приводит ESPN.

«Критики никак не успокоятся только потому, что речь идёт обо мне и „Голден Стэйт“, они ненавидят всё, что с нами связано. Многие игроки осознанно шли на финансовые уступки клубам. Я сделал это не ради похвалы. Я смотрел на Тима Данкана и Дирка Новицки, как они помогли своим командам на длинной дистанции, и учился у них. Так почему им можно, а мне нельзя? Почему бы мне тоже не пойти на жертвы? Хейтеры мечтали, чтобы „Голден Стэйт“ развалили деньги, но у меня было другое мнение», – сказал Дюрант.

Дюрант: я умный парень и отказался от денег, чтобы сохранить состав «Уорриорз»
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант
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