Родман: Попович ненавидел меня всей душой и смотрел как на дьявола

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман поделился воспоминаниями о двух сезонах, проведённых в «Сан-Антонио», и рассказал о взаимоотношениях с главным тренером техасцев Грегом Поповичем. Его слова приводит San Antonio Express News.



«Город худо-бедно меня принял, но Попович ненавидел меня. Он ненавидел меня всей душой, ведь я не был паинькой. На меня смотрели как на дьявола. Под руководством Поповича мне приходилось играть роль хорошего парня, чтобы выходить на паркет. Казалось, мне там были не слишком рады.



В конце моего пребывания в команде я чувствовал себя жертвой. Слушайте, это ведь я помог Дэвиду Робинсону получить титул MVP и стать самым результативным игроком! Ведь это я собирал для вас 19,3 подбора в среднем за игру! Со мной команда взяла 68 побед! Я даю вам всё это, а вы не любите меня? Тогда я сказал: «Хорошо, обменяйте меня». Они обменяли меня в чёртов «Чикаго», – сказал Родман.

Родман выступал в составе «Сан-Антонио» с 1993 по 1995 год.