Драммонд: в прошлом сезоне я не играл так, как должен был

Центровой «Детройт Пистонс» Андре Драммонд взял вину на себя за провал команды в минувшем сезоне.



«У нас было много взлётов и падений. Мы были очень непоследовательны. «Детройт» не был той командой, которой может быть. С нами произошло много всего, было много травм. Парни не показывали свой максимум, и я в том числе. Я не играл так, как должен был. Этим летом я должен стать лидером, должен привести себя в порядок. Я должен позаботиться о своём теле, чтобы моя команда стала лучше», – приводит слова Драммонда Yahoo Sports.

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